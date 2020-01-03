Seda Sayan’dan estetik isyanı

Sayan, bir partide karşılıklı göbek attığı Aleyna Tilki'yi oğluna istediği haberleri hakkında da konuştu: "İsteme olayı olmadı tabii. Biraz fazla göbek atınca kayınvalide-gelin görüntüsü çizdik, espriler yaptık. Yoksa öyle bir şey olabilir mi? Ama Oğulcan evliliğe sıcak bakıyor artık. Doğru insanı arıyor."