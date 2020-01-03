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  3. 03 Ocak 2020 11:50

Seda Sayan’dan estetik isyanı

Yılbaşı akşamı Kıbrıs'ta sahne alan Seda Sayan, yeni yılın ilk günü havalimanında görüntülendi. Son dönemde estetik yaptırdığı iddialarıyla gündeme gelen Sayan muhabirlerin bu sorusu sonrası isyan etti. Her gün televizyonda olduğu

Seda Sayan’dan estetik isyanı

Yeni yılın ilk gününde havalimanında görüntülenen Seda Sayan, estetik yaptırdığı haberlerine böyle yanıt verdi.

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Seda Sayan’dan estetik isyanı

Bir hayranı İrem Derici'ye sosyal medyada "Seni 'O Ses Türkiye'de jüri üyesi olarak görmek istiyoruz" diye yazmış, ünlü şarkıcının yanıtı "Koltuklar dolu ayol, Seda Abla'mın kucağına mı oturayım" olmuştu.

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Seda Sayan’dan estetik isyanı

Önceki gün İstanbul Havalimanı'nda görüntülenen Sayan'a Derici'nin bu sözleri soruldu. Sanatçı, "Gelip kucağıma oturabilir, seviyorum onu" dedi.

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Seda Sayan’dan estetik isyanı

Sayan, bir partide karşılıklı göbek attığı Aleyna Tilki'yi oğluna istediği haberleri hakkında da konuştu: "İsteme olayı olmadı tabii. Biraz fazla göbek atınca kayınvalide-gelin görüntüsü çizdik, espriler yaptık. Yoksa öyle bir şey olabilir mi? Ama Oğulcan evliliğe sıcak bakıyor artık. Doğru insanı arıyor."

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