Seda Sayan’dan estetik isyanı
Yılbaşı akşamı Kıbrıs'ta sahne alan Seda Sayan, yeni yılın ilk günü havalimanında görüntülendi. Son dönemde estetik yaptırdığı iddialarıyla gündeme gelen Sayan muhabirlerin bu sorusu sonrası isyan etti. Her gün televizyonda olduğu
Yeni yılın ilk gününde havalimanında görüntülenen Seda Sayan, estetik yaptırdığı haberlerine böyle yanıt verdi.
Bir hayranı İrem Derici'ye sosyal medyada "Seni 'O Ses Türkiye'de jüri üyesi olarak görmek istiyoruz" diye yazmış, ünlü şarkıcının yanıtı "Koltuklar dolu ayol, Seda Abla'mın kucağına mı oturayım" olmuştu.
Önceki gün İstanbul Havalimanı'nda görüntülenen Sayan'a Derici'nin bu sözleri soruldu. Sanatçı, "Gelip kucağıma oturabilir, seviyorum onu" dedi.
Sayan, bir partide karşılıklı göbek attığı Aleyna Tilki'yi oğluna istediği haberleri hakkında da konuştu: "İsteme olayı olmadı tabii. Biraz fazla göbek atınca kayınvalide-gelin görüntüsü çizdik, espriler yaptık. Yoksa öyle bir şey olabilir mi? Ama Oğulcan evliliğe sıcak bakıyor artık. Doğru insanı arıyor."