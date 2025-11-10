Seda Sayan'dan ev hanımlarına ''ben çorap kadınıyım'' sözünü unutturacak tavsiye
Ünlü şarkıcı Seda Sayan'dan ev hanımlarına önceki yıllarda yaptığı ve bir klişe haline gelen "ben çorap kadınıyım" çıkışını unutturacak ilginç bir tavsiye geldi.
Türk müziğinin ve televizyon dünyasının ünlü ismi Seda Sayan, bu sever de ev hanımlarına verdiği ilginç bir tavsiye ile gündemde.
Yıllar önce yaptığı "ben çorap kadınıyım" çıkışı ünlülerin en garip çıkışları listesine giren Seda Sayan son tavsiyesi ile "çorap kadınıyım" çıkışını bile unutturacak.
Şimdiye kadar 7 kez evlenen ve Oğulcan Engin isminde bir oğlu olan Sayan, 2022 yılında kendisinden 25 yaş küçük müzisyen Çağlar Ökten ile dünyaevine girmişti.
Şarkıcı Seda Sayan ile eşi Çağlar Ökten'in evliliği uzun süre konuşulmuştu. İkilinin arasındaki 25 yaş farkı sevenleri tarafından eleştiriye neden olmuştu.
