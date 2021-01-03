Seda Sayan’dan evlilik açıklaması
Kadırgalı lakaplı güzel şarkıcı Seda Sayan yardım severliği ve dobra tavırlarıyla sanat camiasında da sevilen ve saygı duyulan isimlerden. Zamanında oyunculuk da yapmış olan Seda Sayan'dan çarpıcı açıklamalar geldi.
Ünlü şarkıcı Seda Sayan güçlü sesinin yanı sıra uzun yıllar boyunca yaptığı sabah programı ile Türkiye'nin sevilen isimlerinden olmayı başarmıştır. Kadırgalı lakaplı güzel şarkıcı Seda Sayan yardım severliği ve dobra tavırlarıyla sanat camiasında da sevilen ve saygı duyulan isimlerden. Zamanında oyunculuk da yapmış olan Seda Sayan'dan çarpıcı açıklamalar geldi.
Kaç yıldır yalnızsınız?" sorusuna "Evet, uzun süredir hayatımda kimse yok. Kaç yıldır bilmiyorum, öyle şeyleri hesap etmiyorum." diye yanıt verdi.
"ZOR BİR KADIN DEĞİLİM"
Sayan, "Biraz bu dinginlik iyi geldi. Zaten pandemide hepimiz bir yerlere kaçtık. Ben uzun süre Muğla, Ören'deydim. Şimdi işlerim için İstanbul'dayım." diye konuştu.