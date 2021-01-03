Seda Sayan’dan evlilik açıklaması

İlişkilerde zor bir kadın olup olmadığı sorulan Sayan, "Öyle söylemeyelim de belki çok yoğun olduğum için karşı taraf bundan rahatsız olabilir. Ben çalışkan bir kadınım ve disiplinliyim. Belki bu yönlerim zor geliyordur. Ama bana sorarsan zor bir kadın değilim." ifadelerini kullandı.