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  3. 03 Ocak 2021 22:34

Seda Sayan’dan evlilik açıklaması

Kadırgalı lakaplı güzel şarkıcı Seda Sayan yardım severliği ve dobra tavırlarıyla sanat camiasında da sevilen ve saygı duyulan isimlerden. Zamanında oyunculuk da yapmış olan Seda Sayan'dan çarpıcı açıklamalar geldi.

Seda Sayan’dan evlilik açıklaması

Ünlü şarkıcı Seda Sayan güçlü sesinin yanı sıra uzun yıllar boyunca yaptığı sabah programı ile Türkiye'nin sevilen isimlerinden olmayı başarmıştır. Kadırgalı lakaplı güzel şarkıcı Seda Sayan yardım severliği ve dobra tavırlarıyla sanat camiasında da sevilen ve saygı duyulan isimlerden. Zamanında oyunculuk da yapmış olan Seda Sayan'dan çarpıcı açıklamalar geldi.

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Seda Sayan’dan evlilik açıklaması

Kaç yıldır yalnızsınız?" sorusuna "Evet, uzun süredir hayatımda kimse yok. Kaç yıldır bilmiyorum, öyle şeyleri hesap etmiyorum." diye yanıt verdi.

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Seda Sayan’dan evlilik açıklaması

"ZOR BİR KADIN DEĞİLİM"
Sayan, "Biraz bu dinginlik iyi geldi. Zaten pandemide hepimiz bir yerlere kaçtık. Ben uzun süre Muğla, Ören'deydim. Şimdi işlerim için İstanbul'dayım." diye konuştu.

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Seda Sayan’dan evlilik açıklaması

İlişkilerde zor bir kadın olup olmadığı sorulan Sayan, "Öyle söylemeyelim de belki çok yoğun olduğum için karşı taraf bundan rahatsız olabilir. Ben çalışkan bir kadınım ve disiplinliyim. Belki bu yönlerim zor geliyordur. Ama bana sorarsan zor bir kadın değilim." ifadelerini kullandı.

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