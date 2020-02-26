Seda Sayan'dan Oğulcan-Ezgi aşkına ilk yorum
Oğulcan Engin ile oyuncu Ezgi Eyüboğlu aşk yaşamaya başladı. Engin'in annesi Seda Sayan, Eyüboğlu'nu beğenmediği iddialarına yanıt verdi.
Daha önce gazetecilerden köşe bucak kaçan ikili, bu kez Engin'in kendi mekanı olan Cihangir Emily's'e girerken görüntülendi. Taze aşıklar el ele objektiflere takıldı.
Engin ve Eyüboğlu aşklarını dozu dizgin yaşarken, gözler anne Seda Sayan'a çevrildi. Günaydın'dan Ömer Karahan'ın haberine göre; Sayan, Eyüboğlu'nu beğenmediği yönünde çıkan haberleri yalanlayarak "Daha kendisiyle tanışmadım bile. Ama niye beğenmeyeyim, çok güzel bir kız. Üstelik ben ikisini birbirine çok yakıştırdım" dedi.
Sevgililer, geçen hafta birlikte katıldıkları bir film galasında görüntülenmemek için gazetecilerle kedi fare oyunu oynamış, birkaç gün önce ise trafiğin azizliğine uğrayarak birlikte objektiflere yakalanmıştı.