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  3. 26 Şubat 2020 14:02

Seda Sayan'dan Oğulcan-Ezgi aşkına ilk yorum

Oğulcan Engin ile oyuncu Ezgi Eyüboğlu aşk yaşamaya başladı. Engin'in annesi Seda Sayan, Eyüboğlu'nu beğenmediği iddialarına yanıt verdi.

Seda Sayan'dan Oğulcan-Ezgi aşkına ilk yorum

Daha önce gazetecilerden köşe bucak kaçan ikili, bu kez Engin'in kendi mekanı olan Cihangir Emily's'e girerken görüntülendi. Taze aşıklar el ele objektiflere takıldı.

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Seda Sayan'dan Oğulcan-Ezgi aşkına ilk yorum

Engin ve Eyüboğlu aşklarını dozu dizgin yaşarken, gözler anne Seda Sayan'a çevrildi. Günaydın'dan Ömer Karahan'ın haberine göre; Sayan, Eyüboğlu'nu beğenmediği yönünde çıkan haberleri yalanlayarak "Daha kendisiyle tanışmadım bile. Ama niye beğenmeyeyim, çok güzel bir kız. Üstelik ben ikisini birbirine çok yakıştırdım" dedi.

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Seda Sayan'dan Oğulcan-Ezgi aşkına ilk yorum

Sevgililer, geçen hafta birlikte katıldıkları bir film galasında görüntülenmemek için gazetecilerle kedi fare oyunu oynamış, birkaç gün önce ise trafiğin azizliğine uğrayarak birlikte objektiflere yakalanmıştı.

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Seda Sayan'dan Oğulcan-Ezgi aşkına ilk yorum

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