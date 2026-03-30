Seda Sayan'dan olay olacak itiraf: ''Hoşlandığım adam evli çıktı''
Türk televizyonlarının ve sahnelerin sevilen ismi Seda Sayan, yine çok konuşulacak bir açıklamanın altına imza attı. 2022 yılında meslektaşı Çağlar Ökten ile yaptığı evlilikle uzun süre gündemden düşmeyen Sayan, geçmişte hoşlandığı hatta evlilik hayalleri kurduğu bir kişinin sonradan evli olduğunu öğrendiğini itiraf etti.
Magazin dünyasının en popüler isimlerinden biri olan, yaptığı her açıklama söylediği her söz dikkat çeken Seda Sayan'dan yıllar sonra gelen itiraf magazin gündemine bomba gibi düştü.
Özel hayatı ve evlilikleriyle magazin gündeminden düşmeyen Seda Sayan, katıldığı canlı yayında ezber bozan bir itirafta bulundu. Hoşlandığı kişinin medeni durumundan şüphelenen ünlü sanatçı, işi şansa bırakmayıp avukatını devreye soktuğunu açıkladı.
"Gel Konuşalım" programına telefonla bağlanan ünlü sanatçı, hoşlandığı ve evlilik hayali kurduğu bir kişinin medeni durumu hakkında şüpheye düştüğünü ve avukatını devreye sokarak o kişinin evli olduğunu öğrendiğini ilk kez açıkladı.
Seda Sayan, karşısındaki kişinin "bekarım" sözlerine tam olarak güvenmediği için avukatını devreye soktuğunu şu sözlerle anlattı:
"Hoşlandığım bir adam vardı ama içimde bir şüphe oluştu. Hemen avukatımı aradım ve 'Lütfen bu kişinin resmi kayıtlarda evli olup olmadığına bak' dedim. Yapılan kontrol sonucunda adamın evli olduğu ortaya çıktı. Şoke oldum ama iyi ki baktırmışım."
Seda Sayan'ın bu "garantici" aşk hamlesi, sosyal medyada kısa sürede viral oldu.