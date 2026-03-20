Seda Sayan'dan şaşırtan çıkış: ''Elimden gelse bikinimin altına bile giyerim''
''Ben çorap kadınıyım'' sözleriyle hafızalara kazınan ünlü sanatçı Seda Sayan, ''Çorapsız bacak görmek istemiyorum!'' diyerek yeni bir polemiğin fitilini ateşledi.
Magazin dünyasının en popüler isimlerinden biri olan Seda Sayan, Cengiz Semercioğlu’nun programına konuk oldu. Kendisini "çorap kadını" olarak tanımlayan Sayan, "Bikinin altına bile giyerim" diyerek şaşırttı.
"Bikimin altına bile giyerim"
Programda samimi açıklamalarda bulunan Sayan, çorabı bir kültür olarak gördüğünü belirtti. "Ben çorapsız bir yere gitmem. Bu bir stil meselesidir" diyen ünlü sanatçı, ''Elimden gelse mayomun, bikinimin altına bile çorap giyerim. Çorap bir kültürdür ve ben bu görüşümün her zaman arkasındayım." dedi.
Beyonce ve Rihanna'yı örnek gösterdi
Geçmişte Okan Bayülgen ile yaşadığı "anneanne çorabı" tartışmasına da değinen Sayan, dünyaca ünlü şarkıcıları örnek gösterdi. Sahne şovlarında kusursuz görünen Beyoncé ve Rihanna gibi isimlerin çorap kullanımına dikkat çeken Sayan, çorabın bacak estetiği için vazgeçilmez olduğunu savundu.
"Çorapsız bacak görmek istemiyorum"
Çorapsız kombinleri estetik bulmadığını ifade eden Sayan, "Ben çorapsız mini etekli bacak görmek istemiyorum. Çorabını giy, çorapsız çıkma. Çok çirkin görünüyor" diyerek yeni bir tartışmanın kapısını araladı.