Seda Sayan'ın doktoruna giden Serap Paköz'ün son halli şoke etti

Seda Sayan'ın yaptırdığı operasyonu canlı yayanlayarak meşhur ettiği 'Fransız Askısı' yöntemini ile yüzünü gerdiren Serap Paköz, son halini "Photoshopsuz" notuyla paylaştı.

55 yaşındaki sunucunun doğal halinin daha güzel olduğunu savunan takipçileri yapılan operasyonlara tepki gösterdi.