Sedef Avcı yıllara meydan okuyor: Kırmızı bikinisiyle beğeni topladı
Ekranların tanınan simalarından biri olan 40 yaşındaki Sedef Avcı, kırmızı bikinisiyle beğeni topladı.
2005 senesinde hayatını meslektaşı Kıvanç Kasabalı ile birleştiren ve günümüzde mutlu bir evlilik süren Sedef Avcı, oyunculuğunun yanı sıra sosyal medya paylaşımlarıyla da adından söz ettiriyor.
Geçtiğimiz aylarda final yapan 'El Kızı' dizisiyle ekranlara gelen Sedef Avcı ve eşi Kıvanç Kasabalı, yazı Muğla'da geçirdikten, sonra eylül ayında oğulları Can'ın okulu sebebiyle İstanbul'a dönmüştü.
Avcı, eşinin yeni yaşını birlikte motosiklet üzerinde verdikleri pozla kutlamış, "Yol arkadaşım iyi ki doğdun" notuyla paylaştığı fotoğrafla sosyal medyada gündem olmuştu. İşten kalan zamanını 2013 yılında kucağına aldığı oğlu Can ile geçiren Avcı, son olarak birlikte yer aldıkları bir karelerini, 1.3 milyon takipçisi bulunan Instagram sayfasından yayınladı.
Ünlü oyuncunun bu bu gönderisine, kısa sürede 16 binden fazla beğeni ve onlarca yorum geldi. Bir arkadaşı Sedef Avcı'ya "Taşındın mı?" diye sorarken, başka bir arkadaşı ise "Can'ın doğduğu ev... Hatırladın mı?" yorumunu yaptı.