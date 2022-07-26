Sedef Avcı yıllara meydan okuyor: Kırmızı bikinisiyle beğeni topladı

Ünlü oyuncunun bu bu gönderisine, kısa sürede 16 binden fazla beğeni ve onlarca yorum geldi. Bir arkadaşı Sedef Avcı'ya "Taşındın mı?" diye sorarken, başka bir arkadaşı ise "Can'ın doğduğu ev... Hatırladın mı?" yorumunu yaptı.