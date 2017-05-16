Salma Hayek: Seks bombası imajından kurtuldum
Dünyaca ünlü Meksikalı oyuncu Salma Hayek, kariyerinin en iyi dönemini geçirdiğini söyledi.
1995 yapımı 'Desperado' filmi ile Hollywood'a ilk adımını atan Salma Hayek, "Artık seks bombası imajından kurtuldum. Her zamankinden daha çok teklif alıyorum. Aktrisler için 30 yaş sonrası oynayabileceğiniz roller çeşitleniyor. Halimden çok memnunum" dedi.
50 yaşındaki aktris, artık birçok rolünün kendisine özel yazıldığını ve bu durumun hoşuna gittiğini belirtti.
Güzel oyuncu, 2002 yılında birçok ünlü isimin de yer aldığı 'Frida' filmi ile 'En İyi Kadın Oyuncu' dalında Oscar'a aday gösterilmişti.