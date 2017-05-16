Salma Hayek: Seks bombası imajından kurtuldum

1995 yapımı 'Desperado' filmi ile Hollywood'a ilk adımını atan Salma Hayek, "Artık seks bombası imajından kurtuldum. Her zamankinden daha çok teklif alıyorum. Aktrisler için 30 yaş sonrası oynayabileceğiniz roller çeşitleniyor. Halimden çok memnunum" dedi.



