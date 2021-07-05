Seksenler dizisi için tepki çeken karar
TRT 1'in sevilen dizisi Seksenler yeni bölümleriyle izleyiciyle buluşmaya başladı. Ancak günlük olarak yayınlanan Seksenler dizisinin yaz aylarında haftalık olarak yayınlanması seyircinin tepkisine neden oldu.
Bir dönemin efsane dizisi Seksenler 493. Bölüm ile yaz döneminde yeniden seyircinin karşısına çıktı.
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Uzun bir süredir ‘Seksenler dizisi ne zaman yayınlanacak?’ soruları sorulurken efsane dizi yeniden yayınlanmaya başladı.
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Seksenler dizisi oyuncu kadrosunda çok büyük bir değişikliğe gidilmedi.
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Ancak Seksenler dizisinde artık Fehmi Baba karakteri olmayacağı da kesinleşmiş oldu.
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