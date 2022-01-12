Selami Şahin'in kızı Meryem İrem Şahin'i gören tanıyamadı
Ünlü şarkıcı Selami Şahin'in kızı Meryem İrem Şahin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla "artık ben bir genç kızım" dedi.
Paylaşımlarıyla dikkat çeken Meryem İrem Şahin(26), yazdan kalan pozlarını takipçileriyle paylaştı.
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Şahin, paylaştığı fotoğrafın altına 'bu kadar kış yeterli…' notunu düştü.
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Selami Şahin'in styling asistanı olarak da görev yapan Meryem İrem Şahin, geçtiğimiz aylarda mor saçlarıyla dikkat çekmişti.
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Yaş aldıkça güzelleşen genç isim, son günlerde sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.
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