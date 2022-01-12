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  4. Selami Şahin'in kızı Meryem İrem Şahin'i gören tanıyamadı

Selami Şahin'in kızı Meryem İrem Şahin'i gören tanıyamadı

Ünlü şarkıcı Selami Şahin'in kızı Meryem İrem Şahin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla "artık ben bir genç kızım" dedi.

Selami Şahin'in kızı Meryem İrem Şahin'i gören tanıyamadı - Resim: 1

Paylaşımlarıyla dikkat çeken Meryem İrem Şahin(26), yazdan kalan pozlarını takipçileriyle paylaştı.

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Selami Şahin'in kızı Meryem İrem Şahin'i gören tanıyamadı - Resim: 2

Şahin, paylaştığı fotoğrafın altına 'bu kadar kış yeterli…' notunu düştü.

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Selami Şahin'in kızı Meryem İrem Şahin'i gören tanıyamadı - Resim: 3

Selami Şahin'in styling asistanı olarak da görev yapan Meryem İrem Şahin, geçtiğimiz aylarda mor saçlarıyla dikkat çekmişti.

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Selami Şahin'in kızı Meryem İrem Şahin'i gören tanıyamadı - Resim: 4

Yaş aldıkça güzelleşen genç isim, son günlerde sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.

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