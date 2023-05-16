Selana'nın Selin'i Cansu Demirci, yıllar sonra yurda döndü

2. Sayfa'da yer alan habere göre, dizide oynadığı Selin rolüyle hafızalara kazınan oyuncu, yıllar önce yurt dışına taşındı. Yurt dışında eğitimini tamamlayan ve Buenos Aires'te yaşayan Demirci, özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih ediyor.