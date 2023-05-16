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Selana'nın Selin'i Cansu Demirci, yıllar sonra yurda döndü

Selena dizisinin Selin'i Cansu Demirci, yıllar sonra ülkeye döndü. 31 yaşındaki Demirci'nin yıllar geçmesine rağmen değişmemesi dikkat çekti.

Selana'nın Selin'i Cansu Demirci, yıllar sonra yurda döndü - Resim: 1

2006-2009 yıllar arasında yayınlanan Selena dizisiyle hafızalara kazınan Cansu Demirci, diziden sonra yurt dışına yerleşmişti. Yıllardır gözlerden uzak yaşayan Cansu Demirci son haliyle adından söz ettirdi. 

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Selana'nın Selin'i Cansu Demirci, yıllar sonra yurda döndü - Resim: 2

2. Sayfa'da yer alan habere göre, dizide oynadığı Selin rolüyle hafızalara kazınan oyuncu, yıllar önce yurt dışına taşındı. Yurt dışında eğitimini tamamlayan ve Buenos Aires'te yaşayan Demirci, özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih ediyor. 

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Selana'nın Selin'i Cansu Demirci, yıllar sonra yurda döndü - Resim: 3

TÜRKİYE'YE DÖNDÜ

Yıllardır görüntülenmeyen ve sosyal medya hesabını bulunmayan Cansu Demirci, ülkeye döndü. Genç oyuncunun değişmemesi ise dikkatlerden kaçmadı.

İşte Cansu Demirci'nin son hali...

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Selana'nın Selin'i Cansu Demirci, yıllar sonra yurda döndü - Resim: 4
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