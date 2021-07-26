''Selçuk Tektaş'ın cenazesi'' polemiğinde Demet Akalın'dan Lerzan Mutlu'ya yanıt

"Tüh, yazıklar olsun!"

"Yazıklar olsun!" diyen Lerzan Mutlu, ardından sözlerine, "Bir susun da millet acısını yaşasın! Harbi zavallısınız, buradan bile reklam çıkarmak! Nasıl bir insansınız ya... Pess, yazıklar olsun. Artistliğe gelince mangalda kül bırakmazlar ama tatillerini yarıda kesip ne cenazeye, ne eve gelmek yok! Bu halkı böyle kandırın. Bir ölünün üzerinden... Tüh, yazıklar olsun!" şeklinde devam etti.