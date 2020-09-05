Selen Görgüzel mayolu pozlarıyla ünlü mankenlere meydan okudu
Selen Görgüzel, Instagram hesabından yayınladığı iddialı fotoğraflar ile magazin gündemine gelmeye devam ediyor.
Sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çeken oyuncu ve şarkıcı Selen Görgüzel, son olarak mayolu pozlarıyla adından söz ettirdi.
41 yaşındaki güzel, son olarak eşi Hamdi Alkan'a verdiği pozları takipçilerinin beğenisine sundu.
Parlak mayosuyla objektif karşısına geçen ünlü isim, "Bana hayat hep yaz, hep sıcak, hep güzel" notunu yazdı.
Nazan Şoray, Emel Yıldızım, Esra Balamir gibi ünlü isimlerin de beğenbi gönderdiği paylaşım binlerce beğeni aldı.