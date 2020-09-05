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  3. 05 Eylül 2020 15:53

Selen Görgüzel mayolu pozlarıyla ünlü mankenlere meydan okudu

Selen Görgüzel, Instagram hesabından yayınladığı iddialı fotoğraflar ile magazin gündemine gelmeye devam ediyor.

Selen Görgüzel mayolu pozlarıyla ünlü mankenlere meydan okudu

Sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çeken oyuncu ve şarkıcı Selen Görgüzel, son olarak mayolu pozlarıyla adından söz ettirdi.
41 yaşındaki güzel, son olarak eşi Hamdi Alkan'a verdiği pozları takipçilerinin beğenisine sundu.

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Selen Görgüzel mayolu pozlarıyla ünlü mankenlere meydan okudu

Parlak mayosuyla objektif karşısına geçen ünlü isim, "Bana hayat hep yaz, hep sıcak, hep güzel" notunu yazdı.

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Selen Görgüzel mayolu pozlarıyla ünlü mankenlere meydan okudu

Nazan Şoray, Emel Yıldızım, Esra Balamir gibi ünlü isimlerin de beğenbi gönderdiği paylaşım binlerce beğeni aldı.

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Selen Görgüzel mayolu pozlarıyla ünlü mankenlere meydan okudu

41 yaşındaki Görgüzel, formda görüntüsüyle hayran bıraktı.

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