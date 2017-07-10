Selen Görgüzel'den Hamdi Alkan itirafı

Selen Görgüzel'in Sözcü Gazetesi'ne verdiği röportaj şöyle:



– Aşık olunca nasıl bir kadın oluyorsunuz?



Mutlu bir kadın oluyorum çünkü aşk doğal gençleştirici krem. Bir kadın mutluysa ve güzelse bilin ki aşıktır. Sağ olsun Hamdi'yle çok güzel bir aşk yaşamak bana nasip oldu. 'Aşk nedir?' derseniz 'Hamdi' derim. İlişkilerde maalesef insanlar anlayışsız davranıyorlar ve çabuk sıkılıyorlar. Eskiden büyüklerimiz bir yastıkta 40 yıl yaşlanmak diye bir tabir kullanırdı. Maalesef şimdi 1-2 senede ilişkiler tükeniyor.

