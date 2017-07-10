Selen Görgüzel'den Hamdi Alkan itirafı
Hamdi Alkan'ın oyuncu eşi Selen Görgüzel, çok samimi açıklamalarda bulundu. Görgüzel, 'Hamdi'yle çok güzel bir aşk yaşamak bana nasip oldu.' dedi.
Hamdi Alkan'ın oyuncu eşi Selen Görgüzel, çok samimi açıklamalarda bulundu. Görgüzel, 'Hamdi'yle çok güzel bir aşk yaşamak bana nasip oldu.' dedi.
Yönetmen Hamdi Alkan'ın oyuncu eşi Selen Görgüzel, "Hayatta aldığım en doğru karar kızımı doğurmak ve Hamdi ile evlenmek” dedi.
Selen Görgüzel'in Sözcü Gazetesi'ne verdiği röportaj şöyle:
– Aşık olunca nasıl bir kadın oluyorsunuz?
Mutlu bir kadın oluyorum çünkü aşk doğal gençleştirici krem. Bir kadın mutluysa ve güzelse bilin ki aşıktır. Sağ olsun Hamdi'yle çok güzel bir aşk yaşamak bana nasip oldu. 'Aşk nedir?' derseniz 'Hamdi' derim. İlişkilerde maalesef insanlar anlayışsız davranıyorlar ve çabuk sıkılıyorlar. Eskiden büyüklerimiz bir yastıkta 40 yıl yaşlanmak diye bir tabir kullanırdı. Maalesef şimdi 1-2 senede ilişkiler tükeniyor.
– ‘Türk Malı' dizisi sezon finali yaptı ama reyting sorunu yüzünden yayından kaldırıldı diye haberler çıktı. Bu konuda ne diyeceksiniz?
Bunu söyleyen insanların reyting hesaplamasını bilmiyor olması lazım. Üç reyting kategorisine birinci başlamış bir diziyiz. Hem de çok yüksek bir reytingle. İşimize güzel başladık ve öyle de devam ettik. Şimdi de tatile girdik.