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  3. 01 Ağustos 2017 13:10

Selen Görgüzel jet-ski mağduru oldu

Hamdi Alkan eşi Selen Görgüzel ile önceki gün Bodrum Türkbükü’nde görüntülendi. Posta

Selen Görgüzel jet-ski mağduru oldu

Hamdi alkan ve eşi Selen Görgüzel, Bodrum'da tatil yaparken görüntülendi.

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Selen Görgüzel jet-ski mağduru oldu

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Selen Görgüzel jet-ski mağduru oldu

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Selen Görgüzel jet-ski mağduru oldu

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