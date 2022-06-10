Selen Görgüzel'in bikinili pozuna yorum yağdı: O el neden orada?

Hamdi Alkan'dan boşandıktan sonra yaptığı paylaşımlarla gündeme gelen Selen Görgüzel tatil sezonunu açtı. Geçtiğimiz günlerde kötü yorumlara dair konuşan Selen Görgüzel "Öyle ağır şeyler yazıyorsunuz ki yapmayın benim de canım yanıyor. Eleştiriye her zaman açığım ama hakaret etmeyin" demişti.