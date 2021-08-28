Selena dizisinin Kıvılcım'ı Hazal Şenel'in son hali görenleri şoke etti
Pis Yedili, Türk Malı, İki Yalancı, Bahtiyar Ölmez ve Elimi Bırakma dizilerinde rol alan Hazal Şenel'in son hali görenleri şaşırttı.
Ünlü oyuncu Hazal Şenel, bir dönemin sevilen dizisi Selena’da Kıvılcım rolüne hayat vermişti.
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Başarılı oyunculuğu ile hafızalara akzınan Hazal Şenel, "Pis Yedili", "Türk Malı", "İki Yalancı", "Bahtiyar Ölmez" ve "Elimi Bırakma" gibi sevilen projelerde rol aldı.
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29 yaşındaki oyuncunun son halini görenler gözlerine inanamadı.
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Fiziksel anlamda büyük bir değişim yaşayan Şenel, "İkizler burcuyum belki de ondan ani ve sert değişimler yaşamak isteyebiliyorum" açıklamasında bulundu.
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