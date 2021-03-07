Selena dizisinin minik yıldızının son halini gören tanıyamadı

Selena projesine dahil olma serüvenini de anlatan oyuncu, "Ailemin giyim mağazası vardı, orada çalışan birinin abisi de ‘Selena’nın setindeymiş. Çalışanımız, ‘Nazlı’ rolü için beni aradıklarını öğrendikten sonra bir araya gelmemizi sağladı. Ardından 8 yaşında ‘Selena’da oynamaya başladım. Dizi, hayatımın dönüm noktası oldu" dedi.