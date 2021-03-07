Selena dizisinin minik yıldızının son halini gören tanıyamadı
Sinem Kobal'ın başrolünde oynadığı bir döneme damga vuran Selena dizisinde Nazlı karakterine can veren ünlü oyuncu Dilara Kurtulmuş'un inanılmaz değişimi görenleri şaşırttı.
Bir dönemin fenomen dizilerinden biri olan 'Selena'da 'Nazlı' karakterine hayat veren Dilara Kurtulmuş'un sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla takipçilerini şaşırttı.
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2009 yılının ortalarında son bulan dizide Dilara Kurtulmuş, evin en küçük kızı 'Nazlı' olarak seyircinin karşısına çıkıyordu. Şimdilerde 22 yaşında olan Kurtulmuş'un son hali ise oldukça dikkat çekici.
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Selena projesine dahil olma serüvenini de anlatan oyuncu, "Ailemin giyim mağazası vardı, orada çalışan birinin abisi de ‘Selena’nın setindeymiş. Çalışanımız, ‘Nazlı’ rolü için beni aradıklarını öğrendikten sonra bir araya gelmemizi sağladı. Ardından 8 yaşında ‘Selena’da oynamaya başladım. Dizi, hayatımın dönüm noktası oldu" dedi.
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