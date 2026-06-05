Selena Gomez'den +18 filmi için radikal imaj değişikliği:
Dünyaca ünlü yıldız Selena Gomez, yönetmen Brady Corbet'in 4 saatlik yetişkin temalı yeni filmi 'The Origin of the World' için kamera karşısına geçiyor. Bu iddialı rolü öncesinde imajını tamamen değiştiren Gomez, kahverengi saçlarını cesur bir bakır-kızıl tonuna boyattı.
ABD'li ünlü oyuncu, şarkıcı ve girişimci Selena Gomez, hem özel hayatındaki gelişmelerle hem de kariyerinde aldığı cesur kararlarla adından söz ettirmeye devam ediyor.
Müzik prodüktörü Benny Blanco ile sürdürdüğü mutlu evliliğiyle magazin gündeminden düşmeyen dünyaca ünlü yıldız, şimdi de Hollywood'da büyük ses getirecek yeni bir sinema projesine ve bu proje için yaptığı radikal imaj değişikliğine imza attı.
Haber3com'un edindiği bilgilere göre; Selena Gomez, uluslararası festivallerden ödüllerle dönen ve sinema dilindeki sıra dışı tercihleriyle tanınan yönetmen Brady Corbet’in "The Origin of the World" (Dünyanın Kökeni) adlı yeni filminde başrolü üstlenecek.
Yaklaşık 4 saat sürmesi beklenen bu dev yapım, yetişkin film sektörünün perde arkasını konu alacak.