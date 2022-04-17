Selena'nın Selin'i Cansu Demirci şimdi ne yapıyor? Son hali şaşırttı
Selana dizisinde Selin karakterini canlandıran oyuncu Cansu Demirci, son haliyle hayranlarını şaşırttı.
Bir döneme damgasını vuran fenomen dizi Selena'da üç kız kardeşten en büyüğü olan Selin'i, Cansu Demirci canlandırmıştı. Selena'dan sonra ekranlardan uzak kalan Cansu Demirci'nin son hali şaşırttı.
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2006-2009 yıllar arasında yayınlanan Selena dizisiyle hafızalara kazınan Cansu Demirci'nin şimdi ne yaptığı merak konusu oldu.
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1992 doğumlu olan Cansu Demirci, diziden sonra adeta sırra kadem bastı. Sosyal medya hesabını da pek aktif kullanmayan Demirci'nin Almanya'da yaşadığı öğrendi.
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Takipçileri ile soru cevap etkinliği yapan Cansu Demirci, "Neden yurt dışında yaşıyorsun?'' sorusuna "Gelecekle ilgili planlarım var" cevabını verdiği görüldü.
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