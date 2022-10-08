Selin Ciğerci açtı ağzını yumdu gözünü: ''Rezil ederim, insan içine çıkamazsınız''
Sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci, eski eşi Gökhan Çıra'ya demediğini bırakmadı. Çıra'nın aldatma itirafından sonra sessizliğini bozan Selin Ciğerci, ''Rezil ederim, insan içine çıkamazsınız'' dedi.
Sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci, iki kez evlenip boşandığı eski eşi Gökhan Çıra'yı topa tuttu. Youtube'da yayınlanan bir programa konuk olan Gökhan Çıra, Selin Ciğerci'ye ihanet ettiğini itiraf etmişti.
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Geçtiğimiz günlerde Selin Ciğerci'den ayrılan Gökhan Çıra, Sedef Bekiroğlu ile aşkını ilan etmişti. Çıra'nın başka bir kadınla daha mesajları ortaya çıktı.
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Gökhan Çıra, Sedef Bekiroğlu'nu da başka bir kadınla aldattı.
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Sedef Bekiroğlu, aldatma mesajının ardından Gökhan Çıra'dan ayrıldı. Selin Ciğerci "Ucuz kurtulmuş" dedi.
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