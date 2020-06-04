Selin Ciğerci ikiz annesi olmaya hazırlanıyor

'Ben mutluluk duygusunu doğurmadan tadacağım'Instagram hesabından bir video yayınlayan Selin Ciğerci, "Telefonlarım susmuyor efendim. Buradan doğum lekesi olan, doğum yapan hanımefendilere sesleniyorum. Keşke benimde sizin gibi doğurma özelliğim olsaydı da, benim de doğum lekelerim olsaydı da sizlerin gözleri önünde geçirseydim bu süreci. Benim inşallah ikiz çocuklarım olacak. Fazla dillendirmek istemiyorum. Ama beni sevenler bana dua etsin. Başka bir şey istemiyorum. Ben bu mutluluk duygusunu doğurmadan tadacağım. Doğurmakla anne olunmuyor biliyorsunuz." ifadelerini kullandı.