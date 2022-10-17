Selin Ciğerci ile iki kez boşanan Gökhan Çıra'dan olay itiraf: ''Hamileyim'' dedi

Gökhan Çıra "Aldatmanın sebepleri de oluyor. Kavga, kavga çok üstüme geldi. O arada biriyle görüştüm. Çok yanlış insanla aldattım, bana kötü şeyler yaptı. Keşke aldatmasaydım, hamileyim dedi, yalanmış. Araba, saat, ev aldım. Sonra geri aldım bunları" dedi.