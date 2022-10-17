Selin Ciğerci ile iki kez boşanan Gökhan Çıra'dan olay itiraf: ''Hamileyim'' dedi
Selin Ciğerci ile iki kere evlenip boşanan Gökhan Çıra verdiği röportajda ilginç itiraflarda bulundu. Gökhan Çıra sevgilisinin "Hamileyim" yalanını söylediğini anlattı.
Gökhan Çıra ile Selin Ciğerci arasında sulr durulmuyor. Çıra, Selin Ciğerci'yi aldattığını itiraf etmişti.
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Gökhan Çıra "Aldattım dedim yanlış anlamış insanlar. İlk boşandığımızda aldattım ikinci boşandığımızda aldatmadım. O kadın o güçlü görünsün o üzülmesin sıkıntı yok. Bir açıklama yaparım onun üstüne gidilir ben kaldıramam. İkincisinde sebepler başkaydı o mutlu olsun" dedi.
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Çıra eski karısıyla arkadaş olduğunu da sözlerine ekledi.
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Gökhan Çıra "Aldatmanın sebepleri de oluyor. Kavga, kavga çok üstüme geldi. O arada biriyle görüştüm. Çok yanlış insanla aldattım, bana kötü şeyler yaptı. Keşke aldatmasaydım, hamileyim dedi, yalanmış. Araba, saat, ev aldım. Sonra geri aldım bunları" dedi.
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