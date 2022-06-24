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  4. Selin Ciğerci kalıcı makyajla ben yaptırdı, sosyal medya yıkıldı

Selin Ciğerci kalıcı makyajla ben yaptırdı, sosyal medya yıkıldı

15 kilo verdikten sonra yaptığı bikinili paylaşımlarla dikkat çeken Selin Ciğerci, yüzüne makyajla kalıcı ben yaptırdı.

Selin Ciğerci kalıcı makyajla ben yaptırdı, sosyal medya yıkıldı - Resim: 1

Sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci ikinci kez evlendiği Gökhan Çıra ile birlikte tatilin keyfini çıkarıyor. Yoğun tempoda çalışan Selin Ciğerci tatil paylaşımlarıyla da gündeme geliyor. Bikinili pozlarıyla dikkat çeken Selin Ciğerci'nin son pozlarını gören takipçileri ünlü fenomene mesaj yağdırdı.

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Selin Ciğerci kalıcı makyajla ben yaptırdı, sosyal medya yıkıldı - Resim: 2

Çenesini eriten, gözlerini yukarı çektiren ve sporla bir hayli zayıflayan Selin Ciğerci gelen mesajlara tepkisiz kalmadı.

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Selin Ciğerci kalıcı makyajla ben yaptırdı, sosyal medya yıkıldı - Resim: 3

15 kilo vererek epey bir değişim gösteren Selin Ciğerci yüzüne kalıcı makyajla ben yaptırdığını açıkladı.

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Selin Ciğerci kalıcı makyajla ben yaptırdı, sosyal medya yıkıldı - Resim: 4

Selin Ciğerci geçtiğimiz aylarda boşandığı Gökhan Çıra ile sessiz sedasız yeniden evlenmişti.

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