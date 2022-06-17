Selin Ciğerci renkli bikinisiyle poz verdi

13 kilo veren ve renkli bikinisiyle pozunu paylaşan Selin Ciğerci'ye bir yorum da kocasından geldi. Gökhan Çıra'nın "Saçından ayağına kadar BENİM" yorumu takipçileri ikiye böldü. Değişimiyle beğeni toplayan fenomenin eşinin yoruma gelen yorumlardan bazıları şöyle: