Selin Ciğerci renkli bikinisiyle poz verdi
Tatil sezonunu açan ve sürekli tatilinden paylaşımlar yapan Selin Ciğerci renkli bikinisi ile poz verdi.
Yaz sezonunu açan Selin Ciğerci tatil paylaşımlarına hız kesmeden devam ediyor. Gökhan Çıra ile ikinci kez evlenen Selin Ciğerci renkli bikinisiyle pozunu paylaşıp kıvrımlarını sergiledi. 13 kilo veren Ciğerci'nin paylaşımına kocası da sessiz kalmadı. Gökhan Çıra'nın yorumu takipçileri ikiye böldü.
Çenesini eriten, gözlerini yukarı çektiren ve sporla bir hayli zayıflayan Selin Ciğerci pozlarıyla dikkat çekiyor. Boşandığı Gökhan Çıra ile yeniden evlenen ünlü fenomen Ciğerci yaz sezonunu açtı. Bikinili paylaşımlarıyla öne çıkan Ciğerci'ye yorum yağdı.
13 kilo veren ve renkli bikinisiyle pozunu paylaşan Selin Ciğerci'ye bir yorum da kocasından geldi. Gökhan Çıra'nın "Saçından ayağına kadar BENİM" yorumu takipçileri ikiye böldü. Değişimiyle beğeni toplayan fenomenin eşinin yoruma gelen yorumlardan bazıları şöyle: