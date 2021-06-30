Selin Ciğerci siyah bikinisiyle beğeni topladı
Kendi kozmetik markasını kuran ve iş hayatında başarılarıyla gündeme gelen Selin Ciğerci, Bodrum tatilinde görüntülendi.
Kendi kozmetik markasını kurduktan sonra sık sık vergi rekortmeni olmayı hedeflediğini söyleyen Selin Ciğerci, 7 milyon 168 bin TL vergi ödeyerek iş kadınları sıralamasında ilk 20'de yer almasıyla kamuoyunda geniş yer bulmuştu.
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Yoğun iş temposunun ardından soluğu Bodrum'da alan ünlü fenomen ve iş kadını Selin Ciğerci, bikinili pozlarıyla dikkatleri üzerine çekti.
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Verdiği kilolarıyla dikkat çeken Selin Ciğerci'nin fiziği takipçilerinden tam not aldı.
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