Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra lüks araçlı konvoyla kışladan ayrıldı

Konuya köşe yazısında da değinen Cem Küçük, şu ifadeleri kullandı:

"Bir iki gündür bir grup vatandaşımızdan bazı şikâyetler aldım. Ankara Mamak Muharebe Birliği 2. Tabur 3. Bölük'te askerlik yapan Gökhan Çıra'nın kayırıldığıyla ilgiliydi bu şikâyetler. Malum Selin Ciğerci diye biri var. Kim olduğunu herkes biliyor. Instagram'da 4,5 milyon takipçisi var. Gökhan Çıra onun eşi...