Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra lüks araçlı konvoyla kışladan ayrıldı
Sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci'nin ikinci kez evlilik teklifi aldığı eski eşi Gökhan Çıra'yı askerlik yaptığı birlikten konvoyla kışlanın içerisinden aldığı iddiası tartışma yarattı. Gazeteci Cem Küçük o anların videosunu paylaştı.
Sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci, 2021'de boşandığı eski Gökhan Çıra ile barışmış hatta geçtiğimiz şubat ayında ikinci kez evlilik teklifi almıştı. Ciğerci, son olarak eski eşi Gökhan Çıra'yı geçtiğimiz haftalarda askere uğurlaması ile magazin gündemine gelmişti.
KONVOYLA GÖKHAN ÇIRA'YI KIŞLANIN İÇİNDEN ALDIĞI İDDİASI
İlişkileriyle sık sık gündem olan çift, bu kez gazeteci Cem Küçük'ün iddiasıyla gündeme geldi. Sosyal medya paylaşımında Küçük, "İki gün önce eşi tezkere alırken Selin Ciğerci birliğin içine dört arabayla girmiş. Kışlanın içine Range Rover, Maybach ve Bentley ile girmiş. Gökhan Çıra'yı alıp çıkmış. Diğer aileler dışarıda evlatlarını beklerken bu çiftin ayrıcalığı merak konusu olmuş" ifadelerine yer verdi.
"KIŞLADAN 4 LÜKS ARABA ÇIKIYOR"
Söz konusu olayın görüntülerini de paylaşan Küçük "Bu da videosu. Kışladan 4 lüks araba çıkıyor. 2. arabada Selin Ciğerci ve eşi Gökhan Çıra var" dedi.
Konuya köşe yazısında da değinen Cem Küçük, şu ifadeleri kullandı:
"Bir iki gündür bir grup vatandaşımızdan bazı şikâyetler aldım. Ankara Mamak Muharebe Birliği 2. Tabur 3. Bölük'te askerlik yapan Gökhan Çıra'nın kayırıldığıyla ilgiliydi bu şikâyetler. Malum Selin Ciğerci diye biri var. Kim olduğunu herkes biliyor. Instagram'da 4,5 milyon takipçisi var. Gökhan Çıra onun eşi...