Selin Ciğerci'den bomba aşk itirafı
UçanKuş TV ekranlarında yayınlanan “Hayatın İçinden” programının sunucusu Esra Balamir, Selin Ciğerci hakkında bomba bir iddia ortaya attı.
Gökhan Çıra’dan boşandıktan sonra yeni bir aşka yelken açan Selin Ciğerci’nin basketbolcu bir isimle birlikte olduğu iddia ediliyordu.
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Ciğerci son açıklamasında "Bir basketbolcu konuştuğum var, ama Metecan James Birsen değil. Konuşuyorum, aşk yok. Sohbet, muhabbet.
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Ne olacağı belli değil. Arkadaşlarım 'Bir yere gidersen çekerler' diyorlar, ne yapayım eve mi çağırayım? 28 yaşında. Sohbet arkadaşım" demişti.
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'AŞK' İDDASI GÜNDEM OLDU
UçanKuş TV ekranlarında yayınlanan “Hayatın İçinden” programının sunucusu Esra Balamir, Selin Ciğerci’nin yeni sevgilisinin manken Tolga Kulakçı olduğunu iddia etti.
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