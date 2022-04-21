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  4. Selin Ciğerci'nin cinsiyet değiştirmeden önceki hali yeniden gündeme geldi

Selin Ciğerci'nin cinsiyet değiştirmeden önceki hali yeniden gündeme geldi

Lüks yaşantısı ve özel hayatıyla gündemden inmeyen Selin Ciğerci'nin cinsiyet değiştirmeden önceki erkek hali yine gündeme geldi.

Selin Ciğerci'nin cinsiyet değiştirmeden önceki hali yeniden gündeme geldi - Resim: 1

Cinsiyet değiştirme ameliyatından sonra futbolcu Gökhan Çıra ile evlenen Selin Ciğerci, lüks yaşantısı ile dikkat çeken isimler arasında yer alıyor. 

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Selin Ciğerci'nin cinsiyet değiştirmeden önceki hali yeniden gündeme geldi - Resim: 2

2019 yılında evlenen sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci ve futbolcu Gökhan Çıra,  ani bir kararla 10 Eylül 2021 tarihinde boşanmışlardı. Ayrılığa dayanamayan ikili barıştıklarını açıklamışlardı. 

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Selin Ciğerci'nin cinsiyet değiştirmeden önceki hali yeniden gündeme geldi - Resim: 3

Geçtiğimiz yıl apar topar boşanan Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra yeniden evlenme kararı almıştı. Çıra, doğum günü partisinde Ciğerci'ye evlilik teklifi yapmıştı. 

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Selin Ciğerci'nin cinsiyet değiştirmeden önceki hali yeniden gündeme geldi - Resim: 4

Geçtiğimiz yıl apar topar boşanan Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra yeniden evlenme kararı almıştı. Çıra, doğum günü partisinde Ciğerci'ye evlilik teklifi yapmıştı. 

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