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  3. 30 Ekim 2019 14:33

Selin Ciğerci'nin düğününde dekolteler yarıştı

Sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci ve futbolcu Gökhan Çıra, 6 yıllık ilişkilerini nikâh masasına taşıdı. Selin Ciğerci, nikâh kıyıldığı sırada mutluluktan ağladı

Selin Ciğerci'nin düğününde dekolteler yarıştı

Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra’nın Swissotel’deki düğün töreni, sanat ve futbol dünyasının ünlü isimlerini bir araya getirdi.

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Selin Ciğerci'nin düğününde dekolteler yarıştı

Selin Ciğerci gecede toplam maliyeti 175 bin lira olan üç farklı gelinlik giydi. Çiftin nikâh şahitliğini Zeynep Meral, Dilek Arslan Dilber, Mehmet Gönülaçar, Doğancan Otman ve Demet Akalın yaptı.

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Selin Ciğerci'nin düğününde dekolteler yarıştı

Selin Ciğerci’nin kına gecesinde yapılan sosyal medya paylaşımları için organizasyon firmasından para aldığı öne sürülmüş, Demet Akalın’ın da buna kızarak düğüne katılmamaya karar verdiği iddia edilmişti. Demet Akalın, düğüne Okan Kurt ve kızı Hira ile geldi. Ünlü şarkıcı, kına gecesinde paylaştığı fotoğrafları neden sildiği sorusunu ise yanıtsız bıraktı.

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Selin Ciğerci'nin düğününde dekolteler yarıştı

Modacı Gülşah Saraçoğlu, mavi elbisesiyle düğünün en dikkat çeken konuklarından biriydi.

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