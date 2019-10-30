Selin Ciğerci'nin düğününde dekolteler yarıştı

Selin Ciğerci’nin kına gecesinde yapılan sosyal medya paylaşımları için organizasyon firmasından para aldığı öne sürülmüş, Demet Akalın’ın da buna kızarak düğüne katılmamaya karar verdiği iddia edilmişti. Demet Akalın, düğüne Okan Kurt ve kızı Hira ile geldi. Ünlü şarkıcı, kına gecesinde paylaştığı fotoğrafları neden sildiği sorusunu ise yanıtsız bıraktı.



