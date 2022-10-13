Selin Ciğerci'nin eski eşi Gökhan Çıra'nın evinden paylaştığı fotoğraf olay oldu

2019 yılında görkemli bir düğünle evlenen Selin Ciğerci ile Gökhan Çıra çifti, geçtiğimiz sene eylül ayında tek celsede boşandı. Bu senenin başında yeniden barışarak ikinci kez evlenen çift, aradığı mutluluğu bulamayınca eylül ayında 2. kez boşandı.