Selin Ciğerci'nin ''iğrenç'' yoruma yanıtı çok sert oldu
İnternet fenomeni ve iş insanı Selin Ciğerci transparan taytıyla yaptığı paylaşım sonrasında kendisine gelen "iğrenç" yorumuna çok sert yanıt verdi.
Sosyal medya fenomeni olarak tanınan Selin Ciğerci, kozmetik ürünleri ile başladığı işe güzellik salonları açarak devam etti. İş insanı olan Selin Ciğerci Instagram'da verdiği pozlarla ise sürekli konuşuluyor.
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Son günlerde kazancıyla gündeme gelen Selin Ciğerci kendini spora vermiş ve bir hayli zayıflamıştı.
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Cesur seçimleriyle bilinen Ciğerci, transparan bir tayt giydi.
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Selin Ciğerci'nin tarzına eleştiriler ve "İğrençsin" mesajları da gelince ünlü fenomen açıklama yaptı. Ciğerci açıklamasında "Siz önce kendi gücünüzü bakacaksınız benim işim olmasa belki o kadar açık giyinmem" dedi.
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