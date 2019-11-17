Selin Ciğerci'nin kadınlar matinesinde olay görüntüler

Ameliyat olarak cinsiyet değiştiren Selin Ciğerci, uzun süredir birlikte olduğu futbolcu sevgilisi ile geçtiğimiz ay görkemli bir törenle dünyaevine girmişti. Sosyal medya fenomenliğinin yanı sıra şarkıcılık da yapan Ciğerci'nin başına, katıldığı kadınlar matinesinde ilginç bir olay geldi.



