Selin Ciğerci'nin kadınlar matinesinde olay görüntüler
Geçtiğimiz ay futbolcu Gökhan Çıra ile nikah masasına oturan Selin Ciğerci, kadınlar matinesinde hayranlarını coşturdu. Hayranlarından biri Ciğerci'nin kalçasını elledi.
Ameliyat olarak cinsiyet değiştiren Selin Ciğerci, uzun süredir birlikte olduğu futbolcu sevgilisi ile geçtiğimiz ay görkemli bir törenle dünyaevine girmişti. Sosyal medya fenomenliğinin yanı sıra şarkıcılık da yapan Ciğerci'nin başına, katıldığı kadınlar matinesinde ilginç bir olay geldi.
Kıvrak danslarıyla hayranlarını coşturan Selin Ciğerci, bir ara izleyenlerin arasında şarkısını söylemeye başladı. Yoğun sevgi seliyle karşılaşan Ciğerci'ye o sırada hayranından şaşırtan bir hareket geldi.