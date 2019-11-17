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  3. 17 Kasım 2019 10:17

Selin Ciğerci'nin kadınlar matinesinde olay görüntüler

Geçtiğimiz ay futbolcu Gökhan Çıra ile nikah masasına oturan Selin Ciğerci, kadınlar matinesinde hayranlarını coşturdu. Hayranlarından biri Ciğerci'nin kalçasını elledi.

Selin Ciğerci'nin kadınlar matinesinde olay görüntüler

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Selin Ciğerci'nin kadınlar matinesinde olay görüntüler

Ameliyat olarak cinsiyet değiştiren Selin Ciğerci, uzun süredir birlikte olduğu futbolcu sevgilisi ile geçtiğimiz ay görkemli bir törenle dünyaevine girmişti. Sosyal medya fenomenliğinin yanı sıra şarkıcılık da yapan Ciğerci'nin başına, katıldığı kadınlar matinesinde ilginç bir olay geldi.

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Selin Ciğerci'nin kadınlar matinesinde olay görüntüler

Kıvrak danslarıyla hayranlarını coşturan Selin Ciğerci, bir ara izleyenlerin arasında şarkısını söylemeye başladı. Yoğun sevgi seliyle karşılaşan Ciğerci'ye o sırada hayranından şaşırtan bir hareket geldi.

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Selin Ciğerci'nin kadınlar matinesinde olay görüntüler

Kadın izleyicinin Ciğerci'nin kalçasına dokunduğu anlar başka birinin kamerasına yansıdı. Neye uğradığını şaşıran Ciğerci, arkasını dönüp kalçasına dokunan hayranına şakayla karışık tepki gösterdi.

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