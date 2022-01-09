Selvi Boylum Al Yazmalım filminin çocuk yıldızı bakın kim çıktı!
Kadir İnanır ve Türkan Şoray'ın başrollerini paylaştığı Türk sinemasının efsanelerinden ''Selvi Boylum Al Yazmalım'' filminde Samet karakterini canlandıran çocuk oyuncu hakkındaki gerçek duyanları şaşırtıyor.
Türk sinemasının 'Yeşilçam' döneminde çekilmiş bir filmi televizyonda gördüğümüz yaptığımız ilk iş durup biraz da olsa izlemek oluyor. Peki bu filmlerin bin bir zorlukla, bin bir ilginç detayla çekildiğini biliyor muydunuz? Birazdan öğreneceneğiz bu gerçekler hem şaşırtacak hem de gülümsetecek. Hadi başlayalım... Salak Milyoner ve Köyden İndim Şehre filmlerinde Zeki Alasya'nın (Himmet Ağa) eşini canlandıran kişi, o zamanki eşi Oya Alasya'dır.
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Cüneyt Arkın, 1972 'de düzenlenen 4. Adana Altın Koza Film Festivali 'nde "O ödül Yılmaz 'ın hakkı!" diyerek En İyi Erkek Oyuncu ödülünü geri çevirmiştir.
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Bizim Aile'de "Yaşar Usta"nın ve Hababam Sınıfı'nda "Mahmut Hoca"nın karşılarındaki kişiye ayar verdikleri oda aynıdır.
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