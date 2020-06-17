  1. Anasayfa
  2. Foto Galeri
  3. 17 Haziran 2020 09:35

Semiha Yankı, bikinili pozlarını paylaştı!

Koronavirüs nedeniyle aylardır Çeşme'deki evinde kalan 62 yaşındaki usta sanatçı Semiha Yankı, bikinili pozlarını Instagram hesabından paylaştı. Usta sanatçı, ilerlemiş yaşına rağmen fiziğiyle takipçilerini adeta büyüledi.

Semiha Yankı, bikinili pozlarını paylaştı!

"Seninle Bir Dakika" adlı şarkısıyla Türkiye'yi Eurovision Şarkı Yarışması'nda temsil eden usta sanatçı Semiha Yankı, tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle aylardır Çeşme'deki evinde kalıyordu.

1/ 8
Semiha Yankı, bikinili pozlarını paylaştı!

FİZİĞİYLE GENÇLERE TAŞ ÇIKARDI 1 Haziran'dan itibaren yeni normalleşme sürecinin başlamasıyla birlikte tatil için yine Çeşme'yi tercih eden usta sanatçı, kaldığı otelin bahçesinde çekilen bikinili pozlarını Instagram hesabından paylaştı. 

2/ 8
Semiha Yankı, bikinili pozlarını paylaştı!

İlerlemiş yaşına rağmen fiziğiyle gençlere taş çıkaran usta sanatçının paylaşımına binlerce beğeni geldi.

3/ 8
Semiha Yankı, bikinili pozlarını paylaştı!

"ÇEŞME'DE GÜZEL GÜNLER YAŞIYORUM" Öte yandan, kaldığı otelde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Yankı, "Koronalı günlerde, maske ve sosyal mesafeye dikkat ederek Çeşme'de yaşıyoruz. 

4/ 8
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM