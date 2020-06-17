Semiha Yankı, bikinili pozlarını paylaştı!
Koronavirüs nedeniyle aylardır Çeşme'deki evinde kalan 62 yaşındaki usta sanatçı Semiha Yankı, bikinili pozlarını Instagram hesabından paylaştı. Usta sanatçı, ilerlemiş yaşına rağmen fiziğiyle takipçilerini adeta büyüledi.
"Seninle Bir Dakika" adlı şarkısıyla Türkiye'yi Eurovision Şarkı Yarışması'nda temsil eden usta sanatçı Semiha Yankı, tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle aylardır Çeşme'deki evinde kalıyordu.
FİZİĞİYLE GENÇLERE TAŞ ÇIKARDI 1 Haziran'dan itibaren yeni normalleşme sürecinin başlamasıyla birlikte tatil için yine Çeşme'yi tercih eden usta sanatçı, kaldığı otelin bahçesinde çekilen bikinili pozlarını Instagram hesabından paylaştı.
İlerlemiş yaşına rağmen fiziğiyle gençlere taş çıkaran usta sanatçının paylaşımına binlerce beğeni geldi.