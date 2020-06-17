Semiha Yankı, bikinili pozlarını paylaştı!

FİZİĞİYLE GENÇLERE TAŞ ÇIKARDI 1 Haziran'dan itibaren yeni normalleşme sürecinin başlamasıyla birlikte tatil için yine Çeşme'yi tercih eden usta sanatçı, kaldığı otelin bahçesinde çekilen bikinili pozlarını Instagram hesabından paylaştı.