Semiramis Pekkan kanser ile verdiği savaşı kazandığını balon uçurarak duyurdu
Akciğer kanseriyle mücadele eden usta sanatçı Semiramis Pekkan’dan beklenen müjdeli haber geldi! Ameliyat ve kemoterapi sürecini geride bırakan Pekkan, kutlamasını gökyüzüne balon uçurarak yaptı.
Türk müziğinin efsane isimlerinden Semiramis Pekkan, bir süredir akciğer kanseriyle yürüttüğü savaştan zaferle ayrıldı.
Geçtiğimiz aylarda tesadüf eseri akciğerinde kötü huylu kitle tespit edilen ve hemen ardından ameliyat masasına yatan Pekkan, tedavi sürecinin son ve en mutlu aşamasını takipçileriyle paylaştı.
Sosyal medya hesabından yayınladığı videoda çocuksu bir sevinçle balon uçuran usta sanatçı, bu sembolik hareketin anlamını şu sözlerle açıkladı: "Ben daha önce hiç balon uçurmamıştım. Kemoterapim bittikten sonra balon uçurmak gerekiyormuş. İnşallah bu balonlar gökyüzüne yükselirken, yaşadığım tüm bu zorluklar tamamen bitmiş olacak. Aslında bitti zaten!"
Pekkan, akciğerinin alt lobunun alınmasıyla başlayan ve kemoterapiyle devam eden sürecin fiziksel olduğu kadar duygusal olarak da yıpratıcı olduğunu gizlemedi. Özellikle kemoterapinin yan etkisi olan saç dökülmesinin kendisini derinden etkilediğini belirten sanatçı, pes etmediğini ve hayata tutunduğunu vurguladı.
Bu zorlu yolculukta Semiramis Pekkan’ın yanından bir an olsun ayrılmayan isim ise ablası Ajda Pekkan oldu. Sanatçı, tedavi süresince ablasının kendisine verdiği moral ve desteğin iyileşme hızını artırdığını dile getirdi.