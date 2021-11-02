Semra Dinçer'e veda! Cenazeye sanatçılardan kimse katılmadı

1965 Ankara doğumlu Semra Dinçer, birçok dizi ve sinema filminde rol almıştı. 'Kuzey Güney' dizisinde Handan Tekinoğlu karakterini canlandıran Dinçer, 'Kaybolan Yıllar', 'Martılar ve İstanbul', 'Cinayet Masası', 'Yolun Sonu', 'Geniş Zamanlar', 'Kavak Yelleri', 'İstanbullu Gelin' yapımlarında da yer almıştı.