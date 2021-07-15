Sen Anlat Karadeniz'in Nefes'i derin yırtmacıyla beğeni topladı
Sen Anlat Karadeniz'de yıldızı parlayan ve son olarak 'Seni Çok Bekledim' isimli dizide rol alan İrem Helvacıoğlu yine kendine hayran bıraktı.
Fenomen dizi Sen Anlat Karadeniz'de Nefes rolüyle binlerin gönlünde taht kuran güzel oyuncu İrem Helvacıoğlu, başrolü Özcan Deniz ile paylaştığı 'Seni Çok Bekledim' ile ekranlara dönmüş ancak dizi beklenen ilgiyi göremeyince erken final yapmıştı.
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Dizi bittikten sonra Özcan Deniz, İrem Helvacıoğlu ile birlikte yer aldıkları fotoğrafları sayfasından sildi, rol arkadaşını takipten çıktı.
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İrem Helvacıoğlu ise Özcan Deniz'in bu hareketinin ardından, "Özcan'a kırılmadım. Sadece anlam veremedim" ifadelerini kullanmıştı.
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Yaşanan bu olayın ardından Helvacıoğlu dün akşam gerçekleşen bir ödül törenine katıldı.
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