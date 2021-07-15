Sen Anlat Karadeniz'in Nefes'i derin yırtmacıyla beğeni topladı

Fenomen dizi Sen Anlat Karadeniz'de Nefes rolüyle binlerin gönlünde taht kuran güzel oyuncu İrem Helvacıoğlu, başrolü Özcan Deniz ile paylaştığı 'Seni Çok Bekledim' ile ekranlara dönmüş ancak dizi beklenen ilgiyi göremeyince erken final yapmıştı.