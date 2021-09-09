Sen Çal Kapımı, Game of Thrones'u tahtından etti

GAME OF THRONES'UN BAŞARISINI SOLLADI

Final bölümüyle ekrana gelen dizi için Twitter'da "sonkezsençalkapımı" etiketi açıldı. Hayranlar ise bu etiketi kullanarak kısa sürede milyonlarca paylaşım yapıldı. Başrol oyuncularının da kullandığı etiket, 9 milyon tweet atılarak 'dünyada en çok konuşulan ve tweet atılan dizi' unvanının sahibi oldu. Sen Çal Kapımı için açılan etiket, 7,8 milyon paylaşım yapılan Game of Thrones dizisini geri planda bıraktı.