Senem Kuyucuoğlu yeni kız arkadaşıyla aşka geldi
2009 Türkiye Güzeli Senem Kuyucuoğlu, yarı Rus yarı İranlı sevgilisi Medis Mir ile ayrıldıktan sonra yeni bir aşka yelken açtı.
Cinsel yönelim itirafıyla geçtiğimiz aylarda çok konuşulan 2009 Türkiye Güzeli Senem Kuyucuoğlu'nun yeni kadın sevgilisiyle olan pozları olay oldu.
Şubat ayında Acun Ilıcalı'nın EXXEN platformunda yayınlanan Uzman Psikolog Gökhan Çınar’ın sunduğu Katarsis X-TRA programına konuk olan 2009 Türkiye Güzeli Senem Kuyucuoğlu özel hayatıyla ilgili yaptığı itiraflarla büyük ses getirmişti.
Kariyerinin zirvesinde, modellik yaptığı dönemde basına gizlice servis edilen görüntüleriyle konuşulan, yaşam tarzı, uyuşturucu kullanımı ve cinsel yönelimi üzerinden tartışılan ve yıllarca kabuğuna çekilen Kuyucuoğlu, çocukluğunu, anne ve babasıyla yarım kalan hikayesini, modelliğe başlama öyküsünü ve hayatının alt üst olduğu dönemi ayrıntılarıyla paylaşmıştı.
Uzakta yaşamayı tercih ettim: Cinsel yönelimiyle ilgili olarak Kuyucuoğlu "Cinsel eğilimim de dahil yaşadığım her şeyi insanlardan uzakta yaşamayı tercih ettim" demişti.