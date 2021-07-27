Senem Kuyucuoğlu yeni kız arkadaşıyla aşka geldi

Kariyerinin zirvesinde, modellik yaptığı dönemde basına gizlice servis edilen görüntüleriyle konuşulan, yaşam tarzı, uyuşturucu kullanımı ve cinsel yönelimi üzerinden tartışılan ve yıllarca kabuğuna çekilen Kuyucuoğlu, çocukluğunu, anne ve babasıyla yarım kalan hikayesini, modelliğe başlama öyküsünü ve hayatının alt üst olduğu dönemi ayrıntılarıyla paylaşmıştı.