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  4. Senenin 10 ayını tatilde geçiren Eda Taşpınar'dan mayolu poz

Senenin 10 ayını tatilde geçiren Eda Taşpınar'dan mayolu poz

Eda Taşpınar Yunanistan tatilinden sosyal medyadan en cesur pozlarını paylaşmaya devam ediyor.

Senenin 10 ayını tatilde geçiren Eda Taşpınar'dan mayolu poz - Resim: 1

Senenin neredeyse 10 ayını tatilde geçiren sosyetenin ünlü ismi Eda Taşpınar, uzun bir süredir sevgilisiyle Yunan adalarında takılıyor.

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Senenin 10 ayını tatilde geçiren Eda Taşpınar'dan mayolu poz - Resim: 2

Sık sık sevgilisine poz veren ve o kareleri Instagram hesabından yayınlayan Taşpınar'dan yeni fotoğraflar geldi.

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Senenin 10 ayını tatilde geçiren Eda Taşpınar'dan mayolu poz - Resim: 3

Bol bol güneşlenen sosyetik güzel, bu defa herkesi şaşırtan bir poz verdi.

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Senenin 10 ayını tatilde geçiren Eda Taşpınar'dan mayolu poz - Resim: 4

Haftada 1 kitap bitiriyor
Son fotoğrafında elindeki kitapla dikkat çeken Eda Taşpınar, sadece gezmediğini kendisini geliştirmek için bol bol da kitap okuduğunu takipçilerine gösterdi. İddaya göre; haftada bir kitap bitiriyor.

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