Şener Özbayraklı ve Şilan Makal Borçka’da evlenecek
4 yıldır birlikte olan Şilan Makal ve futbolcu Şener ÖZbayraklı'nın evlilik kararı aldığı öğrenildi. Önümüzdeki yaz Artvin Borçka'da evlenmeyi planlayan çift şimdiden düğün hazırlıklarına başladı. .
Galatasaraylı futbolcu Şener Özbayraklı'nın, 4 yıldır birlikte olduğu oyuncu Şilan Makal'a evlenme teklif ettiği öğrenildi.
ÖNÜMÜZDEKİ YAZ NİKAH MASASINA OTURACAK Geçen ay tektaşını takan ve mutlu haberi ailesiyle paylaşan Şilan Makal, düğün için şimdiden planlamalar yapmaya başladı. 26 yaşındaki ünlü oyuncu ile 29 yaşındaki futbolcu, önümüzdeki yaz nikâh masasına oturacak.
GELİNLİĞİNİ YURTDIŞINDAN ALACAK Çiftin hayali, Şener Özbayraklı'nın memleketi olan Artvin-Borçka'da, gösterişten uzak bir kır düğünüyle evlenmek... Kına gecesi istemeyen Şilan Makal, gelinliğini ise yurt dışından alacak.
KÖY OKULLARI İÇİN KİTAP TOPLAYACAKLAR Eğitimini Beykent Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü'nde tamamlayan ve yakında yüksek lisansa başlayacak olan Makal, düğünde bir sosyal sorumluluk projesine de imza atacak.Ünlü oyuncu, düğüne katılacak davetlilerden kendileri için anlamı olan bir kitabı hediye olarak getirmelerini isteyecek. Çift, toplanacak kitapları daha sonra Artvin'in köy okullarına dağıtarak mutluluklarına çocukları da ortak edecek.