Şener Özbayraklı ve Şilan Makal Borçka’da evlenecek

KÖY OKULLARI İÇİN KİTAP TOPLAYACAKLAR Eğitimini Beykent Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü'nde tamamlayan ve yakında yüksek lisansa başlayacak olan Makal, düğünde bir sosyal sorumluluk projesine de imza atacak.Ünlü oyuncu, düğüne katılacak davetlilerden kendileri için anlamı olan bir kitabı hediye olarak getirmelerini isteyecek. Çift, toplanacak kitapları daha sonra Artvin'in köy okullarına dağıtarak mutluluklarına çocukları da ortak edecek.