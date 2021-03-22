''Şener Şen'in doğduğu ev'' şehir efsanesi çıktı!
Adana'da harabeye dönen ve Şener Şen'in dünyaya geldiği öne sürülen tarihi ahşap evle ilgili usta sanatçıdan açıklama geldi.
Adana'da Türk sinemasının efsane isimlerinden Şener Şen'in 1941 yılında dünyaya geldiği öne sürülen tarihi ahşap ev, yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. Evin çevresindeki esnaf, atıl durumdaki binadan düşen tahta parçaları nedeniyle tedirgin olduklarını söyleyerek restorasyon beklediklerini dile getirdi. Yetkililer ise binanın tapuda Şen soyadına mensup kişiler adına kayıtlı olduğunu saptadıklarını, ancak yaptıkları araştırmada bir sonuca ulaşamayınca restorasyon çalışmalarını başlatamadıklarını ifade etti.
Gelişmelerin ardından usta sanatçı Şener Şen, asistanıyla Etiler’de görüntülendi ve iddialara yanıt verdi.
Doğduğu evin bakımsızlık yüzünden yıkılma tehlikesi altında olduğu iddialarına Şen, “Doğduğum yer değil. Bir ara kirada oturduğumuz ev” diye konuştu.
79 yaşındaki sanatçı, “Çocukluk hatıralarınızın geçtiği evi almayı düşünüyor musunuz?” sorusuna ise, “Nereden çıktı şimdi? Yok almam” yanıtını verdi.