''Şener Şen'in doğduğu ev'' şehir efsanesi çıktı!

Adana'da Türk sinemasının efsane isimlerinden Şener Şen'in 1941 yılında dünyaya geldiği öne sürülen tarihi ahşap ev, yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. Evin çevresindeki esnaf, atıl durumdaki binadan düşen tahta parçaları nedeniyle tedirgin olduklarını söyleyerek restorasyon beklediklerini dile getirdi. Yetkililer ise binanın tapuda Şen soyadına mensup kişiler adına kayıtlı olduğunu saptadıklarını, ancak yaptıkları araştırmada bir sonuca ulaşamayınca restorasyon çalışmalarını başlatamadıklarını ifade etti.