  4. Şener Üşümezsoy'un kas şovuna Saba Tümer'in tepkisi olay oldu

Ünlü Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, Saba Tümer'in programına konuk oldu. Programda pazularını göstererek kas şovu yapan Üşümezsoy, fit vücuduyla ünlü sunucuyu şaşırttı.

Ünlü yer bilimci Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, CNBC-e’de Saba Tümer’in sunduğu “Hafta İçi Her Gün” programına konuk oldu. Deprem konusunda önemli açıklamalarda bulunan Üşümezsoy, canlı yayında bu kez bambaşka bir yönüyle dikkat çekti.

Uzun yıllardır spor yaptığını söyleyen Üşümezsoy, formunu buna borçlu olduğunu ifade etti.

Üşümezsoy, yayında kameralara pazularını göstererek kısa bir kas şovu yaptı. Saba Tümer ise o sırada ''Aaa! Memeler de oynuyor hocam. Harikasınız ya!'' diyerek kahkahayı bastı. 

75 yaşındaki Üşümezsoy'un fit görünümü hem stüdyodakilerin hem de izleyicilerin dikkatinden kaçmadı.

