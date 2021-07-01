Seray Kaya istismar itirafı sonrası gelen yorumlara isyan etti

O isimlerden biri olan Seray Kaya, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla, arkadaşının babası tarafından istismara uğradığını açıkladı. Mesajına "Ben de çocuktum" diye başlayan 30 yaşındaki oyuncu, "Aileme anlatamayacak kadar çok korkmuştum ve sustum. Arkadaşımın babası tarafından defalarca uğradığım istismarın suçlusu ben değilim" ifadelerini kullandı.