Seray Kaya istismar itirafı sonrası gelen yorumlara isyan etti
Antalya Elmalı'da G.E.G. (7) ile ağabeyi İ.E.G.'nin (10) cinsel istismara uğramasına ilişkin davada faillerin tutuksuz yargılandığının ortaya çıkması üzerine tepkiler çığ gibi büyüdü. Birçok ünlü isim, maruz kaldıkları istismar olaylarını sosyal medyadan duyurmaya başladı.
Antalya Elmalı'da G.E.G. (7) ile ağabeyi İ.E.G.'nin (10) cinsel istismara uğramasına ilişkin davada faillerin tutuksuz yargılandığının ortaya çıkması üzerine tepkiler çığ gibi büyüdü. Birçok ünlü isim, maruz kaldıkları istismar olaylarını sosyal medyadan duyurmaya başladı.
O isimlerden biri olan Seray Kaya, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla, arkadaşının babası tarafından istismara uğradığını açıkladı. Mesajına "Ben de çocuktum" diye başlayan 30 yaşındaki oyuncu, "Aileme anlatamayacak kadar çok korkmuştum ve sustum. Arkadaşımın babası tarafından defalarca uğradığım istismarın suçlusu ben değilim" ifadelerini kullandı.
Seray Kaya, "Artık korkmuyorum. Birbirimizin sesi olmaya, sesini duyuramayan, istismara uğrayan çocuklar için ses olmaya devam edeceğim" ifadelerini kullandı.
Açıklamalarının ardından çok sayıda destek mesajı aldığını belirten oyuncu, bazı takipçilerinden gelen yorumlara ise isyan etti: Dün yapmış olduğum, olduğumuz ve son derece hakkımız olan konuyla alakalı bir sürü destek ve umut dolu güzel mesajlar aldım. Tabi bunların arasında bu tür yorumlar da yapılmış...