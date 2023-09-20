  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Magazin
  4. Seray Kaya yeni tarzıyla takipçilerini ikiye böldü

Seray Kaya yeni tarzıyla takipçilerini ikiye böldü

Seray Kaya saç modelinde radikal bir değişikliğe gidip saçlarını kısaltırken takipçileri yeni saç stili konusunda uzlaşamadı.

Seray Kaya yeni tarzıyla takipçilerini ikiye böldü - Resim: 1

Seray Kaya saçlarını kestirdi. Özellikle Kadın dizisindeki kıvırcık saçlarıyla dikkat çeken Seray Kaya'nın yeni saçları, sosyal medyada oldukça dikkat çekti.

1 / 5
Seray Kaya yeni tarzıyla takipçilerini ikiye böldü - Resim: 2

Seray Kaya sosyal medyada yeni saç modelini paylaşırken, takipçilerinden de hem beğeni hem de eleştiri yorumları geldi.

2 / 5
Seray Kaya yeni tarzıyla takipçilerini ikiye böldü - Resim: 3

Seray Kaya'ya "bu saç aşırı güzel olmuş" diyen de oldu, "güzelim saçlarını niye kestirdin" diyen de.

3 / 5
Seray Kaya yeni tarzıyla takipçilerini ikiye böldü - Resim: 4

İşte Seray Kaya'nın yeni tarzı!

4 / 5