Seray Kaya yeni tarzıyla takipçilerini ikiye böldü
Seray Kaya saç modelinde radikal bir değişikliğe gidip saçlarını kısaltırken takipçileri yeni saç stili konusunda uzlaşamadı.
Seray Kaya saçlarını kestirdi. Özellikle Kadın dizisindeki kıvırcık saçlarıyla dikkat çeken Seray Kaya'nın yeni saçları, sosyal medyada oldukça dikkat çekti.
1 / 5
Seray Kaya sosyal medyada yeni saç modelini paylaşırken, takipçilerinden de hem beğeni hem de eleştiri yorumları geldi.
2 / 5
Seray Kaya'ya "bu saç aşırı güzel olmuş" diyen de oldu, "güzelim saçlarını niye kestirdin" diyen de.
3 / 5
İşte Seray Kaya'nın yeni tarzı!
4 / 5