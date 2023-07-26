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  4. Seray Kaya'dan tatilde bikinili pozlar

Seray Kaya'dan tatilde bikinili pozlar

Başrolü Berk Oktay ile paylaştığı 'Bir Küçük Gün Işığı' adlı dizi geçtiğimiz ay final yapan Seray Kay, tatil için İzmir'e geldi.

Seray Kaya'dan tatilde bikinili pozlar - Resim: 1

Yakın zamanda Mısır’a giden Seray Kaya, “Planlı programlı tatil yapan biri değilim, spontane hareket ediyorum genelde.

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Seray Kaya'dan tatilde bikinili pozlar - Resim: 2

Canım nereye isterse oraya gidiyorum. Mısır’ı da merak ediyordum, o yüzden gittim ve keyifli geçti. Alaçatı’yı da çok seviyorum ve her yaz mutlaka Çeşme’ye uğrarım. Önümüzdeki haftalarda tekrar geleceğim” dedi.

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Seray Kaya'dan tatilde bikinili pozlar - Resim: 3

Yeni projeler için görüşmelere başladığını belirten oyuncu, “Henüz kesinlik kazanan bir çalışma yok. Okuma aşamasındayım.

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Seray Kaya'dan tatilde bikinili pozlar - Resim: 4

Zaten olursa herkesin haberi olur mutlaka. Şimdilik dinlenip, tatil yapıyorum. İçimin ısındığı bir proje olursa yakın zamanda mesaiye başlarım” açıklamasını yaptı.

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