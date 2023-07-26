Seray Kaya'dan tatilde bikinili pozlar

Canım nereye isterse oraya gidiyorum. Mısır’ı da merak ediyordum, o yüzden gittim ve keyifli geçti. Alaçatı’yı da çok seviyorum ve her yaz mutlaka Çeşme’ye uğrarım. Önümüzdeki haftalarda tekrar geleceğim” dedi.