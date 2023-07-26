Seray Kaya'dan tatilde bikinili pozlar
Başrolü Berk Oktay ile paylaştığı 'Bir Küçük Gün Işığı' adlı dizi geçtiğimiz ay final yapan Seray Kay, tatil için İzmir'e geldi.
Yakın zamanda Mısır’a giden Seray Kaya, “Planlı programlı tatil yapan biri değilim, spontane hareket ediyorum genelde.
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Canım nereye isterse oraya gidiyorum. Mısır’ı da merak ediyordum, o yüzden gittim ve keyifli geçti. Alaçatı’yı da çok seviyorum ve her yaz mutlaka Çeşme’ye uğrarım. Önümüzdeki haftalarda tekrar geleceğim” dedi.
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Yeni projeler için görüşmelere başladığını belirten oyuncu, “Henüz kesinlik kazanan bir çalışma yok. Okuma aşamasındayım.
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Zaten olursa herkesin haberi olur mutlaka. Şimdilik dinlenip, tatil yapıyorum. İçimin ısındığı bir proje olursa yakın zamanda mesaiye başlarım” açıklamasını yaptı.
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