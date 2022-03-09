Seray Sever'in baba acısı! ''Torunlarını görmek nasip olmadı''

“TORUNUNU GÖREMEDİ”

Gözyaşları içerisinde babasına veda eden ve hamileliğinin son döneminde olan ünlü oyuncu Seray Sever, babasının torunlarını göremediğini söyleyerek, “Her şey çok iyi gidiyordu. İşlerim için İstanbul’da bulunuyordum. Babamın vefat haberini alınca yıkıldım, çok üzgünüm. En çok da maalesef torununu görmek nasip olmadı. Durumu iyiydi, bir anda entübe ettik dediler, sonra acı haberi aldık. Allah herkese benim babam gibi bir baba nasip etsin” diye konuştu.