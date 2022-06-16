Sercan Yıldırım tanınmaz halde! Uzun saçlı hali olay oldu
Eski milli futbolcu Sercan Yıldırım'ın yeni imajı görenlerini şaşırttı.
Survivor 2020 sezonunda yarışıp gösterdiği yarışma performansıyla tekrar gündeme gelen eski futbolcu, bu sezonda Survivor All Star'da kendisine yer buldu.
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Yarışmanın favorilerinden olarak gözüken Sercan Yıldırım elendikten sonra sakin bir yaşam tarzına büründü. I
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nstagram'da paylaştığı fotoğrafında yeni stilini ve hayat felsefesini aktaran Yıldırım, sosyal medyada çok konuşuldu.
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