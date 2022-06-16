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  4. Sercan Yıldırım tanınmaz halde! Uzun saçlı hali olay oldu

Sercan Yıldırım tanınmaz halde! Uzun saçlı hali olay oldu

Eski milli futbolcu Sercan Yıldırım'ın yeni imajı görenlerini şaşırttı.

Sercan Yıldırım tanınmaz halde! Uzun saçlı hali olay oldu - Resim: 1

Survivor 2020 sezonunda yarışıp gösterdiği yarışma performansıyla tekrar gündeme gelen eski futbolcu, bu sezonda Survivor All Star'da kendisine yer buldu. 

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Sercan Yıldırım tanınmaz halde! Uzun saçlı hali olay oldu - Resim: 2

Yarışmanın favorilerinden olarak gözüken Sercan Yıldırım elendikten sonra sakin bir yaşam tarzına büründü. I

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Sercan Yıldırım tanınmaz halde! Uzun saçlı hali olay oldu - Resim: 3

nstagram'da paylaştığı fotoğrafında yeni stilini ve hayat felsefesini aktaran Yıldırım, sosyal medyada çok konuşuldu.

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Sercan Yıldırım tanınmaz halde! Uzun saçlı hali olay oldu - Resim: 4
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